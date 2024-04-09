В ночь на вторник, 9 апреля, в оккупированном Севастополе услышали громкий взрыв. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Сообщается о возможной работе российской противовоздушной обороны в акватории. "Крымский ветер" пишет, что взрыв слышали в Евпатории. Между тем также сообщают о "громком хлопке" в Нахимовском районе. Оккупационные власти не комментировали происходящее.
Обновлено в 01:50: Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев завил, что в городе сработала система автоматического уничтожения воздушной цели, летящей низко над морской акваторией.
По его словам, объекты инфраструктуры не пострадали.
Обновлено в 01:25: Исполняющий обязанности заместителя "губернатора" Севастополя Евгений Горлов призвал жителей города не распространять видео работы ПВО.
"Уважаемые севастопольцы. Прошу не реагировать на провокации и повторю слова нашего губернатора - у нас отлично работает система ПВО", - написал он в Telegram.
Крым в оккупации: последние новости
Как известно, российские военные объекты на оккупированном полуострове систематически подвергаются ударам. Кроме того, Украина заставила захватчиков выводить Черноморский флот из Крыма.
Недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что силы безопасности и обороны продолжат работать над освобождением и деоккупацией украинских территорий.
Глава разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина готовит серьезную операцию на оккупированном полуострове.