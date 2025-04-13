Он отметил, что для реабилитации военных занятость является очень важным фактором.

Многие военные возвращаются с фронта просто "в никуда" и не могут найти себя в гражданской жизни. И это является большой проблемой, поскольку для их реабилитации занятость является очень важным фактором. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир взвода роты ударных беспилотников, бывший руководитель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

Он отметил, что сейчас отношение к военным изменилось, стало менее эмоциональным, и это нормально, однако возмутительным является то, что после возвращения с войны они становятся никому не нужны.

"Вы себе даже не представляете, какое количество тех, кто официально вернулся, сейчас мне пишет: "Одолжи денег", - потому что просто ребята не могут найти себя в гражданской жизни, для них нет работы. А для их реабилитации занятость - существенная история. Если ее нет, у тебя едет крыша. А если при этом у тебя еще есть последствия контузий, то последствия в таком состоянии какие угодно могут быть", - пояснил он.

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Он отметил, что этот вопрос надо урегулировать на законодательном уровне, чтобы те, кто прошел войну, могли, например, идти на госслужбу и занимать определенные должности.

"Государственная служба - это, как правило, конкурс по критериям образования, опыта работы и тому подобное. Но если выбирать между человеком с такими качествами, но который не воевал, и таким же, но с военным опытом, то обязательно надо отдавать предпочтение военным, ветеранам, чтобы в будущем наше государство строилось именно на тех кадрах, которые сейчас взяли в руки оружие", - подчеркивает он, однако отмечает, что пока этого понимания ни у общества, ни у государства нет.

Что ждет военных после войны

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман рассказал о проблемах, которые могут возникнуть после окончания войны.

Он отмечал, что когда люди возвращаются с войны, могут возникнуть проблемы с тем, что эти люди могут оказаться в криминальных структурах. Однако государство должно сделать так, чтобы те люди, которые вернулись, могли найти свое место в гражданской жизни. Тогда каких-то проблем, желания присоединиться к каким-то криминальным структурам, не будет.

В то же время он отметил, что сейчас для военных предусмотрено много льгот, и после окончания войны скорее всего будут приняты дополнительные законы о том, какую награду должны получать люди, защищавшие государство.

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