Мужчина отметил, что нужна психологическая помощь военным в гражданской жизни.

Известный украинский актер Александр Печерица, который в начале полномасштабной войны пополнил ряды ВСУ, рассказал о трудностях во время адаптации к гражданской жизни.

По словам мужчины, полтора года службы оставили заметный след. И хоть сейчас он уже уволился по семейным обстоятельствам и может вернуться к привычным делам, все равно в его голове возникают тревожные мысли.

"Одна из главных мыслей - чего я здесь, когда все там. На фронте только и разговоров что об армии, выживании, амуниции... А здесь совершенно другая жизнь - и это сложно. Человек возвращается, живет себе, у него ничего не болит, он ни на что не жалуется, но психологически должна пройти реабилитация. Все психологические программы - это не просто так! Всем, кто возвращается, надо не отказываться. В этом нет ничего плохого. Некоторые, бывает, говорят: "Да кто это придумал, зачем оно надо, я сам справлюсь". Нет. Есть много вещей, которые мы сами о себе не знаем", - отметил Александр в интервью kp.ua.

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Печерица также признался, что до сих пор не может делать некоторые вещи, например, читать.

"Я до сих пор не могу полноценно сосредоточиться и читать книги. Это часть проблем, связанных с психологическим состоянием. Поэтому, ребята, обращайтесь к специалистам. Если не знаете, к кому обратиться, обращайтесь ко мне, я подскажу", - добавил актер, который сейчас учится на военного психолога.

Напомним, актер Александр Печерица со слезами на глазах рассказал, что скучает по семье.

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