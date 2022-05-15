Поисковые запросы после обращения группы на Евровидении на слова "Азовсталь" и "Мариуполь" взлетели до небес. Люди ищут, что они означают.

Группа Kalush Orchestra в финале Евровидения 2022 со сцены обратились к зрителям конкурса со всего мира спасти защитников Мариуполя, которые находятся на заводе "Азовсталь".

"Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали"! Прямо сейчас!" - призывал музыкальный коллектив.

После этого поисковые запросы по словам "Азовсталь" и "Мариуполь" взлетели до небес. Люди ищут, что они означают.

Поэтому УНИАН рассказывает, почему Мариуполь стал главной целью российских оккупантов и как завод "Азовсталь" стал последним бастионом города.

Мариуполь - украинский город, который Россия целенаправленно уничтожает

С самого начала российского вторжения Мариуполь стал целью оккупатов. Они с некрофильским упорством уничтожают мирное население города и бомбят жилые дома и объекты.

По предварительным данным, Россия убила более 20 тысяч мирного населения Мариуполя. Чтобы скрыть следы таких преступлений, оккупанты пригнали в город мобильные крематории и сжигают тела убитых.

Одним из самых ужасных преступлений РФ в Мариуполе стала бомбардировка здания драмтеатра, где скрывалось очень много мирных жителей. В марте сообщалось, что в здании театра могли погибнуть около 300 человек. Новое количество погибших в результате собственного расследования выяснило Associated Press - они назвали цифру 600.

После ежедневных бомбардировок города Российской Федерацией (за день на Мариуполь она сбрасывает от 50 до 100 авиабомб) последним пристанищем для многих гражданских и защитников Мариуполя, которые остались практически без воды, еды и лекарств и надлежащей медпомощи, стал завод "Азовсталь".

Почему РФ хочет захватить Мариуполь

Оккупантам критически важно захватить Мариуполь сразу по нескольким причинам:

Город может обеспечить сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом, что крайне важно для оккупантов.

Мариуполь - ключевой центр экспорта зерна и стали, поэтому его захват будет ударом по украинской экономике.

Город защищает полк "Азов", которого русские лживо называют "нацистами", поэтому победа над ними даст повод российской пропаганде говорить об успешной "денацификации".

Оккупация города может повысить боевой дух российской армии, которая несет огромные потери и сильно деморализована.

"Азовсталь" - символ непокоренности Мариуполя и ее защитников

Защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка "Азов", заблокированы российскими войсками на территории завода "Азовсталь" уже около двух месяцев. Сообщается, что среди них более 600 раненых. Бойцы неоднократно просили применить в отношении них процедуру экстракции (вывоза в безопасную зону).

Недавно удалось эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", которые нашли там убежище. 7 мая вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что все женщины, дети и старики из "Азовстали" в Мариуполе эвакуированы. По ее словам, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

Как сообщал Зеленский, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

14 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении 60 тяжелораненых.

Защитники Мариуполя не планируют сдаваться, как требует Россия, они выполняют приказ и обороняют город. В соцсетях активно в отношении бойцов полка "гуляет" фраза: "Азов" - сталь". С этим сложно не согласиться.

Почему завод "Азовсталь" стал прибежищем для бойцов Мариуполя и жителей

"Азовсталь" - это металлургический гигант с почти 100-летней историей. Комплекс расположен между рекой Кальмиус с одной стороны и берегом Азовского моря – с другой. Завод имеет свой собственный грузовой порт и надежную систему подземных коммуникаций.

Поскольку оккупанты один за другим разрушали дома мариупольцев, люди переходили из одного укрытия к другому, уцелевшему. Но очень многие были разрушены, поэтому прибежищем стал завод "Азовсталь".

Руководство завода сообщило, что пять бомбоубежищ на территории предприятия способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда. Об этом заявил генеральный директор Чао "Металлургический комбинат "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

По его словам, минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 м. Но это коммуникационные тоннели, которые являются переходами между различными бункерами, а сами бомбоубежища расположены глубже.

Сотрудники завода накануне вторжения России в Украину создали очень большие запасы питьевой воды и продовольствия в бункерах, что позволяет длительное проживание в них. Это помогло защитникам Мариуполя и гражданским выстоять под прямыми бомбардировками российских оккупантов.

РФ ежедневно атакует завод "Азовсталь" в Мариуполе, 15 мая уже применила впервые там фосфорные бомбы, но выбить защитников у нее не получается. Наши бойцы мужественно держатся.

И напоследок: взгляните, в каких условиях находятся раненые защитники Мариуполя на территории "Азовстали". Мы верим в то, что их удастся спасти!

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