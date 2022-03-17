Сейчас около 80% жилого фонда города разрушено, а более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в хранилищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск.

Ситуация в Мариуполе критическая, в среднем за сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Ситуация в Мариуполе критическая. Город в блокаде уже 16 суток, более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в хранилищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

"Разрушения колоссальные, по предварительной оценке, около 80% жилого фонда города разрушено, из них почти 30% - не подлежит восстановлению", - уточнили в горсовете.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отбивать атаки врага, превосходящего по численности.

Бои продолжаются уже на окраинах города, но "украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу".

За последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и затем на Запорожье.

Всего около 6500 легковых машин вырвались из осадного Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя выехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.

Напоминается, что 16 марта в результате бомбардировки уничтожен драматический театр и здание бассейна "Нептун".

В этих местах от постоянных обстрелов прятались сотни людей, преимущественно женщины, дети и старики.

"Вчера и сегодня, несмотря на непрерывные обстрелы, насколько это возможно, продолжается разбор завалов и спасение людей. Информация о пострадавших еще уточняется", - добавили в городском совете.

Война России против Украины

Россия продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры из-за провала в нападении на Киев. Оккупанты обстреливают жилые кварталы, расстреливают местных жителей, мародерят, насилуют женщин.

В Мариуполе россияне создали гуманитарный кризис, заблокировав эвакуацию населения и подвоз продуктов.

Ранее террористы бомбили роддом в Мариуполе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в нем якобы разместили "базу ультраправого батальона "Азов".

Вас также могут заинтересовать новости: