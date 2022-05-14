Раненые военные выживают без воды, еды и медикаментов.

Более полутысячи раненых украинских защитников на "Азовстали" умирают без надлежащей медицинской помощи.

Об этом во время телемарафона рассказал боец с позывным "Полиция" (представитель полиции Донецкой области), который находится на территории мариупольского завода.

"Относительно раненых - очень плохая ситуация, их – в районе 600 человек. Условия просто ужасные, все наверняка видели фото в соцсетях. Честно говоря, нельзя передать ту удручающую обстановку, которая в госпитале...", – рассказал "Полиция".

Описывает условия в госпитале боец так: "Огромный спортзал, несколько десятков кроватей двухъярусных, остальные – на полу. Один к одному лежат бойцы без конечностей – у кого руки, у кого ноги, у кого просто ранения. Полная антисанитария: мухи, запах".

Как сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, Украина ведет переговоры о спасении из "Азовстали" 60 человек.

"Там несколько сотен раненых, их надо спасать в первую очередь, потому что по всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", - говорила Верещук.

Эвакуация раненых военных из "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращают попытки захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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