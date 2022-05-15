Российские захватчики продолжают бить по окруженному заводу, используя все имеющиеся ресурсы.

Российские захватчики впервые сбросили на "Азовсталь" в Мариуполе фосфорные или зажигательные бомбы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Азовсталь. Снова - с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам)", - отметил Андрющенко.

По его словам, сами оккупанты утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения - около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

"Ад взошел на землю. В "Азовсталь". Невероятно, как держатся наши защитники", - добавил он и опубликовал видео с "Азовстали".

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении лишь 38 тяжелораненых бойцов.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоз с завода "Азовсталь" украинских бойцов с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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