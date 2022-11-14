Тем временем авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла по врагу 16 ударов.

За сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 13 авиаударов по территории Украины.

Кроме того, враг использовал РСЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение минувших суток противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг совершал обстрелы.

Да, на Сиверском направлении российские оккупанты били из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходина, Фотовиж, Уланове, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратьевка на Сумщине.

На Слобожанском направлениив противник атаковал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Видродженовское, Уды, Стрелечье, Огурцове, Аниськино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальне, Берестовое, Новоселлвское, Стельмаховка, Макеевка и Невское.

На Бахмутском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорный, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клищиевка, а на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

На Новопавловском направлении враг обстреливал из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка.

На Запорожском направлении российские захватчики атаковали из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольгевское и Железнодорожное.

На Таврическом направлении огневого поражения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Вышетарасовке, Доброй Надие и Ильинке Днепропетровской области.

В Генштабе также сообщили, что авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла по врагу 16 ударов.

"Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов", - говорится в сообщении.

Также, по информации Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны сбили БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункты управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 другие важные цели врага.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ поразили четыре района сосредоточения войск РФ на левом берегу Днепра.

По мнению аналитиков из ISW, после неудачи в Херсонской области, Россия усилит наступление на Донбассе.

Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что в ВСУ появляются новые условия для дальнейшего наступления, а потому нужно продолжать.

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