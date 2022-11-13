Краснопольская громада региона попала под ракетный обстрел.

Российские оккупанты выпустили по приграничью Сумской области 264 мины, ракеты и снаряды.

Краснопольская громада подверглась ракетному обстрелу, вражеский вертолет осуществил пуск 8 ракет типа НУРС (неуправляемая авиационная ракета) в направлении одного из приграничных сел, по окрестностям другого села россияне ударили из минометов (3 "прилета"), без разрушений, написал в Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"По приграничью Сумской области россияне выпустили 264 (!) мины, ракеты и снаряди. Шалигинская громада: в течение дня было три обстрела приграничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 "прилетов"), САУ (20 "прилетов") и еще 8 взрывов мин было на нашей территории. Без разрушений", - отметил он.

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По Зноб-Новгородской громаде оккупанты открывали огонь из минометов. Там зафиксировано 11"прилетов", без последствий.

"Хотинскую громаду армейцы РФ обстреляли из САУ и минометов. Всего было 26 взрывов. Поврежден дом местных, 3 трактора и линии электропередач", - написал Живицкий.

Белопольскую громаду в течение дня враг обстрелял пять раз.

"Был 61 взрыв от вражеских мин на пограничье. Также 17 "прилетов" из артиллерии. В результате обстрелов на этот момент известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется", - отметил председатель ОВА.

На территории громады также повреждены электролинии, обошлось без потерь.

"Юнакивская громада: с территории России по приграничью били из САУ (34 "прилета") и еще 36 взрывов в результате обстрела из артиллерии. Без разрушений", - сообщил Живицкий.

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Противники уже не раз обстреливали приграничье региона, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

6 ноября стало известно, что по Ворожбянской громаде за день прилетело более 70 снарядов. Осколок попал в 62-летнюю жительницу, которая во время вражеской атаки была на огороде. Пострадавшая погибла.

В этот же день стало известно, что наши защитники в небе над Сумской областью ликвидировали вражеский дрон.

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