По мнению аналитиков, россияне вряд ли достигнут значительных успехов, хотя со временем они могут оккупировать Бахмут ценой огромных потерь.

Российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные военные, а также силы, выведенные из западной части Херсонской области.

Как говорится в свежем докладе аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву, скорее всего, придется перенаправить войска для защиты от этих восстановленных российских наступательных операций.

По мнению аналитиков, россияне вряд ли достигнут значительных успехов в оперативном плане, несмотря на их усилия, хотя со временем они могут взять Бахмут ценой огромных потерь.

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В докладе отмечается, что российские мобилизованные военнослужащие показали себя недостаточно подготовленными, плохо оснащенными и очень неохотно воюют.

Они не прибывают сплоченными подразделениями, а скорее направляются в основном как индивидуальные или небольшие подразделения для замены частей, которые воевали без отдыха в течение девяти месяцев, понесли разрушительные потери в людях и технике, и сами в значительной степени деморализованы.

Российские силы, которые действуют в Донецкой области, включают части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, бойцов частной военной компании "Вагнера", формирование БАРС (российского добровольческого резерва), боевиков "Д/ЛНР", солдат чеченских подразделений Рамзана Кадырова и добровольческих батальонов. Этот причудливый конгломерат боевых сил будет иметь значительно меньшую эффективную боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичной численности.

Аналитики ISW подчеркнули, что крайне маловероятно, что Суровикину удастся превратить его в силу, способную вести широкомасштабную наступательную механизированную маневренную войну, особенно ввиду того, что он даже не тратит (или ему не позволяют тратить) время на создание согласованной ударной группировки перед тем, как бросать ее в атаку.

"Это странное сочетание сил, вероятно, достигнет определенных успехов благодаря численному превосходству, но украинские защитники, вероятно, подкрепленные, скорее всего, заставят его остановиться в течение следующих нескольких месяцев неподалеку от исходных позиций", - считают аналитики ISW.

Украина также, вероятно, вернет боевую мощь из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы для проведения как оборонительных, так и контрнаступательных операций. ВСУ могут попытаться преследовать россиян через Днепр в разных точках, но вряд ли сделают это, поскольку логистика поддержки украинской группировки на восточном берегу является очень сложной. Поэтому ВСУ, скорее всего, закрепят свой контроль над западным берегом, оставят там достаточно сил, чтобы сдержать любую попытку россиян снова пересечь реку, и перераспределят силы на другие направления.

Российское наступление в Донецкой области, вероятно, потребует от ВСУ перенаправить часть сил на оборону в этой области, но ВСУ, вероятно, направят по крайней мере часть восстановленной боевой мощи либо на усиление своего текущего контрнаступления в Луганской области, либо на открытие нового контрнаступления в другом месте.

Освобождение Херсонщины

9 ноября РФ объявила о выводе своих войск из Херсона.

11 ноября ВСУ зашли в город, а президент Владимир Зеленский официально объявил об освобождении города. Он назвал этот день историческим.

Эксперты оценили вывод российских войск, как очередной стратегический провал Кремля.

При этом украинцев призвали пока не возвращаться в Херсонскую область из-за высокой вероятности обстрелов. В частности, оккупанты заняли левый берег Днепра, откуда обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины.

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