Украина не дает россиянам времени для выполнения необходимых для них задач.

В ВСУ появляются новые условия для наступления, тогда как Россия пытается его остановить, чтобы накопить необходимые ресурсы.

Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире "Эспрессо" отметил, что не понимает, почему американский генерал Марк Милли считает, что ВСУ достигли максимума и в дальнейшем нужно готовить политическую подоплеку к переговорам.

"Сейчас как раз создаются новые условия, чтобы Украина продолжила наступательные действия, и как раз Россия ищет возможности для остановки украинского наступления и получение передышки или даже начала консультаций, чтобы собрать резервы, возможно, на севере - в Беларуси, подтянуть больше сил до Мелитополя и построить более мощные оборонительные позиции и обеспечения на левом берегу Херсонщины. У россиян очень много задач, для которых нужно время. И то, что Украина им сейчас его не дает, активизируя свое наступление, - действительно проблема", - пояснил он.

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Ситуация на фронте

В конце лета ВСУ начали активно контрнаступать на ряде направлений. Сначала была освобождена почти вся Харьковская область.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

10 ноября стало известно, что в Херсонской области с 1 октября деоккупировали более тысячи квадратных километров земли. Уже 11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон.

Кроме того, была деоккупирована почти вся Николаевская область.

13 ноября украинские военные восстановили контроль над селом Макеевка в Луганской области.

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