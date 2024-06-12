Легионеры уничтожают противников из крупнокалиберного пулемета.

К защите позиций возле города Часов Яр (Донецкая область) привлечен Международный легион Главного управления разведки Министерства обороны.

В ГУР сегодня обнародовали видео, как легионеры уничтожают врага из крупнокалиберного "Браунинга". "Легионеры Международного легиона ГУР возле Часового Яра уничтожают врага из крупнокалиберного пулемета Browning M2 - послушайте его уверенное звучание!", - указано в комментарии ГУР.

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Как сообщал УНИАН, 10 июня военный эксперт Сергей Грабский заявил, что самым горячим направлением фронта на сегодня является отрезок от Часового Яра до Очеретино. Чтобы захватить всю Донецкую область, страна-агрессор должна срезать эту дугу украинской обороны.

Вчера начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников сказал, что российские оккупанты пытаются ступить в Часов Яр и закрепиться там. По его словам, противник уже длительное время осуществляет попытки взять Часов Яр в "клещи", но ничего у них не получается, поэтому начали штурмовать город "в лоб". Он отметил, что это гораздо затратнее и по личному составу, и по технике, которые они теряют во время этих атак.

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