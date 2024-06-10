Россиян, конечно, интересуетт не сам Часов Яр, а город южнее.

Самым горячим направлением фронта сегодня является отрезок от Часового Яра до Очеретино. Чтобы захватить всю Донецкую область, страна-агрессор должна срезать эту дугу украинской обороны. Об этом в комментарии NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, говоря об этом участке фронта, нужно держать в уме два ключевых города – Константиновку и Торецк.

"Торецк является последней такой городской агломерацией, которую контролирует Украина на донецком направлении. И потеря Торецка будет означать фактически потерю всей Донецкой городской агломерации, куда входит Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Донецк. Поэтому противник сейчас сосредотачивает свои основные усилия там", – поясняет аналитик.

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В подтверждение этого Грабский отмечает, что из общего количества российских войск, которых насчитывается около 550 тысяч, половина (270 тысяч человек) сосредоточены именно на восточном направлении.

"Контроль над Торецком позволяет нам все же влиять и на коммуникации противника, которые там проходят в районе Горловки, Енакиево. С потерей Торецка мы теряем возможность контроля, возможность влияния, масштабного влияния, именно на Донецкую агломерацию", – поясняет аналитик.

В то же время для россиян захват Торецка будет означать возможность начать наступление на вторую крупнейшую агломерацию Донецкой области, которая остается под контролем Украины – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

"Сейчас мы фактически разделяем боевые подразделения противника "Торецкой крепостью", не давая ему возможность маневрировать силами и средствами, и заставляя его тратить свои ресурсы для того, чтобы обходить под огневым воздействием именно эту Торецкую крепость. И именно поэтому сейчас противник, не имея возможности атаковать его в лоб, пытается (...) обойти [город] с флангов. И этими флангами Торецка на сегодня является Часов Яр и направление на Покровск", – говорит Грабский.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Волчанск, в котором когда-то проживало около 17 тысяч человек, сейчас город почти разрушен. Если в первый раз в 2022 году россиянам удалось захватить город в первый же день, то вторая попытка в 2024 году обернулась для захватчиков тяжелыми боями и большими потерями.

Также мы рассказывали, что журналисты-расследователи смогли установить достоверное количество российских потерь при штурме Бахмута. Поименный подсчет позволил выйти на цифру в 19,5 тысяч человек убитыми, из которых более 17 тысяч были освобожденными из тюрем уголовниками.

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