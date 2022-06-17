По его словам, будут страдать малые государства.

Чем закончится война в Украине, неизвестно. Однако она стала началом великого передела мира, в котором пострадают малые государства.

Такое заявление недавно сделал самопровозглашенный лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко. Его заявление опубликовало издание "Белта".

"Никто не знает, чем там [в Украине] закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине, — это начало. Это один из элементов великого передела мира. Будут ломать, крошить. Будут страдать малые государства", — заявил Лукашенко.

Напомним, в конце мая беларуский диктатор намекнул, что Россия могла бы напасть на РБ. А затем он припугнул чиновников "украинским сценарием".

В Беларуси сейчас активно проводятся военные учения. По словам директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, главная цель Лукашенко — обеспечить безопасность своего режима. Ради этого он готов использовать любые средства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить оборону в четырех областях и готовность к потенциальному повторному вторжению из Беларуси.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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