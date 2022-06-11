В Беларуси продолжаются "телодвижения" войск, отметил Николай Сунгуровский.

На данный момент политической воли на ввод армии Беларуси в Украину нет.

Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в колонке на НВ.

"Продолжаются "телодвижения" в Беларуси. Пока нет политической воли на ввод в действие белорусской армии. Лукашенко продолжает петлять между каплями. Главная его цель – обеспечить безопасность собственного режима и собственной жизни. И для этого он использует любые средства", – отметил эксперт.

Он добавил, что "неожиданный вариант" возможен в непризнанном Приднестровье.

"Они (российские войска) могут воспользоваться вариантом прохода в наш тыл по территории Молдовы. Войти со стороны Паланки и нанести удар оттуда", – заявил Сунгуровский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и проверяют их боевую готовность.

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