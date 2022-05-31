"Украинский сценарий" в Беларуси мог бы быть реализован, если бы Путин не получил поддержку с его стороны, уверен Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин напал бы на Беларусь, реализовав "украинский сценарий".

Об этом Лукашенко заявил во вторник, 31 мая.

В частности, он назвал войну в Украине "не реализованным в Беларуси сценарием", намекая, что Путин напал бы на его страну, если бы он не стал президентом и не поддержал агрессивную политику российского диктатора.

"Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда я задаюсь вопросом, что было бы с нами, - пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых сейчас сместилась бы на территорию соседней страны.

Напомним, что в апреле Лукашенко во время заседания Совета нацбезопасности рассказал байку о какой-то "невидимой операции" по освобождению белорусов из украинского плена. Нардеп от СН Федор Вениславский говорит, что "спецоперация, о которой никто не знает наверняка, была проведена в голове Лукашенко".

Сегодня Лукашенко раскрыл детали "спецоперации", которую КГБ, якобы, провел на территории Украины и вручил награды за ее реализацию.

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