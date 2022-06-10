Александр Лукашенко призвал зачистить общество от "негодяев", которые прячутся в некоммерческих организациях.

Александр Лукашенко пригрозил белорусским чиновникам "украинским сценарием". Он призвал сделать выводы после протестов 2020 года.

Об этом он заявил на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне".

"Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю. Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом буду вот тут бегать – вы побежите впереди", - заявил Лукашенко.

При это он заявил, что необходимо "зачистить общество" от политически ангажированных людей, которые якобы прячутся в некоммерческих обществах.

"Оказывается, эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали – а мы радовались! – политически ангажированных людей. Руководителям платили немало, они туда собирали и тоже понемножку платили, знаете, каких людей. Которые были обществом выброшены на обочину, притом справедливо выброшены. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году", - отметил Лукашенко.

По его словам, якобы попустительство власти привело к возникновению "вот такие маленькие островки в обществе, которые абсорбировали к себе все, против чего мы должны были бороться – и получили (протесты после сфальсифицированных выборов президента – УНИАН)".

Как ранее сообщал УНИАН, Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин напал бы на Беларусь, реализовав "украинский сценарий". В частности, он назвал войну в Украине "не реализованным в Беларуси сценарием", намекая, что Путин напал бы на его страну, если бы он не стал президентом и не поддержал агрессивную политику российского диктатора.

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