Советник руководителя ОП отметил, что враг будет терять разум и в дальнейшем и пытаться "нас сломать, но это невозможно".

Советник руководителя Офиса президента украины Михаил Подоляк заявил, что путинская Россия практически не умеет воевать, она умеет лишь бомбить гражданские инфраструктуры и мирных граждан.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

"20-й день героизма страны. 20-й день войны - это очень много, чтобы доказать всем, что мы непобедимы. У нас без изменений, без изменений в том, что мы умеем воевать, и это уже все понимают. Без изменений в том, что наши партнеры до сих пор с удивлением на все это смотрят, и все еще решают для себя, готовы ли они брать ответственность такую, как берет Украина. Без изменений в том, что русская армия воевать практически не умеет, она умеет бомбить лишь гражданские инфраструктуры и мирных граждан", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина ведет переговоры и получает результат.

"Мы держим врага по всем направлениям. Он будет терять рассудок и дальше и пробовать нас сломать. Но это невозможно. Вы уже это поняли, потому что мы - Украина, потому что мы боремся за свою свободу, и мы точно победим", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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