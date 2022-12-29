По его оценке, враг не сможет поддерживать имеющийся уровень атак из-за истощения запасов.

Россия скорее всего продолжит наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью ВВС дал прогноз по будущему ракетному террору со стороны страны-агрессора.

По оценке Буданова, враг не сможет поддерживать имеющийся уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности их пополнить. Начальник украинской разведки отметил, что Иран до сих пор не поставил ракеты захватчикам. По его мнению, причина в том, что Тегеран опасается новых санкций со стороны западных стран.

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Ракетные удары РФ по Украине

Как известно, с начала октября Россия осуществила девять массированных ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, захватчики атакуют ее дронами.

29 декабря Российская Федерация начала десятую массированную атаку по Украине. По последним данным, в Харькове есть "прилеты".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Россия планирует выпустить 29 декабря 100 ракет в несколько волн.

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