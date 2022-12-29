По информации Арестовича, ПВО начала работу по ракетам.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Россия планирует выпустить 29 декабря 100 ракет в несколько волн.

Об этом он написал в своем Facebook после объявленной в Украине масштабной воздушной тревоги на фоне запуска ракет РФ.

"Больше 100 ракет в несколько волн. Не пренебрегайте укрытиями. Подход первых к Киеву - ориентировочно в 08:15. Города восточнее Киева - прилеты могут быть раньше", — написал он.

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Ракетная атака России 29 декабря

После 6 утра 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось, что Россия запускает ракеты. Позже в КГВА заявили, что звуки взрывов, которые слышали жители Киева и области, – результат работы ПВО.

Пишут также о взрывах в Житомирской, Одесской и Сумской областях. В последнем регионе была сбита вражеская ракета.

Первые ракеты РФ запустила в направлении Сум, о чем сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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