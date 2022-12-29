Война в Украине в настоящее время зашла в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов на поле боя.
Об этом в интервью ВВС заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Он добавил, что в связи с этим Киев ждет от западных союзников более современного оружия.
"Ситуация просто застопорилась. Она не двигается", - сказал Буданов.
По словам главного украинского разведчика, РФ "сейчас полностью зашла в тупик", понеся серьезные потери, и, по его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников.
Касательно Украины, Буданов отметил, что ВСУ по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях.
"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже", - пояснил он. "Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия".
Издание напомнило, что бытует информация о том, что после серии неудач российских военных, возможно еще одно наземное наступление россиян из Беларуси в начале 2023 года. Этот удар может включать вторую попытку захвата Киева.
Буданов, однако, отметил, что маневры российских военных в Беларуси проводятся с целью отвлечь украинские войска с полей сражений на юге и Донбассе на север страны.
"На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси", - подчеркнул Буданов.
Россия использует Беларусь в качестве плацдарма для атак, но Буданов считает, что белорусское общество не поддержит дальнейшее участие в войне, а аналитики ставят под сомнение уровень готовности ее 48-тысячной армии. "Поэтому президент Лукашенко предпринимает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны", - сказал прокомментировал Буданов.
Беларусь помогает России в войне против Украины
Нападение на Украину 24 февраля началось с территории Беларуси, когда российские военные вторглись в северные области именно с той стороны. Противники попытались захватить Киев и еще ряд городов, но потерпели поражение и понесли большие потери в технике и живой силе.
С беларуской территории также не раз обстреливали различные украинские объекты.
Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко только недавно признался, что поддерживает Россию. Беларусь и РФ начали формировать совместную группировку войск. Генштаб Вооруженных сил Украины предупреждал, что угроза из Беларуси сохраняется.