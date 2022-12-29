По словам главного украинского разведчика, в войне против Украины РФ "полностью зашла в тупик".

Война в Украине в настоящее время зашла в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов на поле боя.

Об этом в интервью ВВС заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Он добавил, что в связи с этим Киев ждет от западных союзников более современного оружия.

"Ситуация просто застопорилась. Она не двигается", - сказал Буданов.

По словам главного украинского разведчика, РФ "сейчас полностью зашла в тупик", понеся серьезные потери, и, по его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников.

Касательно Украины, Буданов отметил, что ВСУ по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях.

"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже", - пояснил он. "Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия".

Издание напомнило, что бытует информация о том, что после серии неудач российских военных, возможно еще одно наземное наступление россиян из Беларуси в начале 2023 года. Этот удар может включать вторую попытку захвата Киева.

Буданов, однако, отметил, что маневры российских военных в Беларуси проводятся с целью отвлечь украинские войска с полей сражений на юге и Донбассе на север страны.

"На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси", - подчеркнул Буданов.

Россия использует Беларусь в качестве плацдарма для атак, но Буданов считает, что белорусское общество не поддержит дальнейшее участие в войне, а аналитики ставят под сомнение уровень готовности ее 48-тысячной армии. "Поэтому президент Лукашенко предпринимает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны", - сказал прокомментировал Буданов.

Беларусь помогает России в войне против Украины

Нападение на Украину 24 февраля началось с территории Беларуси, когда российские военные вторглись в северные области именно с той стороны. Противники попытались захватить Киев и еще ряд городов, но потерпели поражение и понесли большие потери в технике и живой силе.

С беларуской территории также не раз обстреливали различные украинские объекты.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко только недавно признался, что поддерживает Россию. Беларусь и РФ начали формировать совместную группировку войск. Генштаб Вооруженных сил Украины предупреждал, что угроза из Беларуси сохраняется.

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