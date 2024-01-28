Так, разрабатываются нормы не только для бизнеса, но и для ФЛП.

Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в парламенте обсуждают инициативу, расширяющую возможности бронирования военнообязанных работников.

Он рассказал "Фокусу", что кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, в Украине могут добавить еще и фиксированную ежемесячную ставку на бронь для бизнеса. Схожие правила разрабатывают и для физлиц-предпринимателей.

Согласно задумке, ставка может быть от 6 до 50 тысяч гривен, по аналогии с работниками крупных компаний. Наталуха подчеркнул, что в военное время приходится принимать непопулярные решения, а всем гражданам угодить невозможно.

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"Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 000 гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета. Представители больших предприятий с сотнями работников говорят так: поставите планку 6 тысяч гривен, мы не вытянем", — объяснил он.

Как известно, ранее ФЛП могли получить право на бронь по решению Кабмина при условии выполнения оборонного заказа или других работ для органов местной власти и военных администраций. Для этого нужно было подтвердить соответствующую деятельность договорами и документами.

По словам Наталухи, существует также возможность злоупотреблений при оформлении работников компаний по схеме ФЛП ради желания работодателя сэкономить на налоговых отчислениях.

"Нюансы есть, но из этого уравнения [разработка условий для брони от мобилизации] мелких предпринимателей мы не выбрасываем", — добавил он.

Бронирование от мобилизации

Ранее УНИАН сообщал, что обсуждается норма об установке финансовой границы бронирования военнообязанных.

Также недавно в Минкульте поставили точку в вопросе бронирования деятелей культуры. Специальное бронирование для деятелей культуры, которые не являются работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и оно не происходит.

16 января Кабинет министров сменил порядок бронирования работников оборонно-промышленного комплекса - теперь предприятия ОПК смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству.

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