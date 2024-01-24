Ростислав Карандеев отметил, что есть случаи, когда человек делает достаточно серьезный вклад в усиление обороноспособности Украины.

И. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев прокомментировал возможность бронирования военнообязанных деятелей культуры, которые не являются работниками стратегических предприятий. В ведомстве заверили, что это невозможно и не происходит.

"На сегодня бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в частности культурной и информационной сферы, которые относятся к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которая относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Общественное телевидение, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы", - заявил представитель минкульт в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, есть случаи, когда человек делает достаточно серьезный вклад в усиление обороноспособности Украины, в усиление устойчивости общества, в усиление позиций страны за рубежом, что очень важно.

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"Каждый и каждая из нашей сферы вносит свой вклад в будущую победу. Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за рубежом, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в учреждениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их спектакли, смотрят концерты, читают книги этих людей", - объяснил Карандеев.

При этом он указал, что в целом культура важна для сохранения национальной идентичности.

"Специальное бронирование для деятелей культуры, которые не являются работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и оно не происходит", - подчеркнул и. о. министра.

Бронирование от мобилизации в Украине - последние новости

В Украине есть законопроект, мобилизация в котором предусмотрена с 25 лет. Кроме того, была озвучена идея освободить от службы мужчин, которые могут платить высокие налоги.

8 января в Офисе президента отказались от идеи внедрение возможности откупа от мобилизации за счет уплаты налогов.

16 января Кабинет министров сменил порядок бронирования работников оборонно-промышленного комплекса - теперь предприятия ОПК смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству.

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