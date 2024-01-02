Власти обсуждают пока что границу уплаты налогов в 6 тысяч гривень.

Бывший первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта сообщил, что обсуждается норма об установлении финансовой границы бронирования военнообязанных. Предлагается установить минимальную границу уплаты налогов в 6 тысяч гривень в месяц, что соответствует примерно 33 400 гривень оклада.

Издание Forbes пишет, что сейчас под бронирование попадают лишь работники предприятий, имеющих статус критически важных.

Новым критерием для бронирования может стать уплата налогов с официальной зарплаты или дохода. На данный момент проекта документа, который бы представил новый подход, нет. Новые условия бронирования могут рассмотреть между первым и вторым чтением проекта закона о мобилизации.

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"Бронирование для тех, кто платит высокие налоги - новый год принес новую инициативу по упорядочению мобилизации в Украине. Очевидно, что этот подход можно (и необходимо) также распространить на ФЛП и резидентов "Дія.City" - так же автоматически бронировать при условии уплаты определенного уровня налогов. Считаю, что это хорошая попытка наладить новые цивилизованные нормы существования общества, когда мы заходим в третий год войны. Война на истощение - это война экономик, и мерой эффективности в ней является уровень доходов, который человек создает для государства. Выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, мы подрываем собственную обороноспособность", - отметил Кухта.

Кроме того, обсуждаются и другие варианты:

официальная зарплата от 35 тысяч гривень;

уплата работодателем около 14,5 тысячи гривень ЕСВ.

Сообщается, что такой принцип может коснуться и ФЛП, но критерии еще неизвестны. Также норма может коснуться специального налогового режима "Дія City" для IT-индустрии. Предполагается, что предложат на выбор налог на прибыль в 18% или налог на выведенный капитал в 9%. В этом случае эквивалент зарплаты 3200 долларов.

При условии уплаты налогов военнообязанный в системе "Оберіг" будет получать QR-код о бронировании, который будет действовать 45 дней. В то же время такая норма требует изменений в Налоговый кодекс, поскольку сейчас отчетность по НДФЛ подается в Налоговую службу раз в квартал.

Новый закнопроект о мобилизации - что известно

Кабинет министров в конце декабря внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизационных мероприятий. В документе, в том числе, есть предложение снизить призывной возраст до 25 лет, а также ряд другиз споорных моментов.

Позже первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко заявил, что законопроект об изменениях к мобилизации будет принят с компромиссами. В частности, перед голосованием документ должны обсудить с участием Генштаба ВСУ, профильных комитетов ВР и представителей Министерства финансов.

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