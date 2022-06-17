На видео запечатлены уникальные кадры с фронта.

Воины "Интернационального легиона" показали, как участвуют в сражениях против российских оккупантов на стороне Украины в Северодонецке. Они передвигаются перебежками, занимают позицию в укрытии, используют подавление огнем, если необходимо пройти через опасную местность.

Ролик опубликовал пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице на Facebook.

На видео сначала показывается, как бойцы передвигаются внутри промышленного или складского помещения. Они постоянно прячутся за колоннами и перебегают от одного укрытия к другому.

Отряд действует слаженно и внимательно. Во время подъема по лестнице боец спереди проверяет наличие врага сверху. А когда появилась необходимость преодолеть небольшой открытый участок между сооружениями, один из солдат "Интернационального легиона" использовал подавление огнем. Он начал беспрерывно стрелять в сторону оккупантов, чтобы товарищи смогли пройти через опасную территорию.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай еще в начале июня рассказал, что в Северодонецк прибыли бойцы "Интернационального легиона". По словам террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, именно они помогли провести контрнаступление в городе.

На текущий момент Северодонецк остается одной из самых "горячих" точек на фронте. Оккупанты продолжают пытаться установить полный контроль над населенным пунктом. Однако украинские защитники удерживают позиции, в частности — на заводе "Азот".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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