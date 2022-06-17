568 человек, в том числе 38 детей, в настоящее время укрываются на территории завода.

Сотни мирных жителей, укрывающихся на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, больше не могут эвакуироваться из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны России.

Об этом сообщил CNN в четверг военный губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

"Выбраться оттуда сейчас невозможно", — сообщил он. "Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев". "Если кто-то выйдет - умрет с вероятностью 99%", — добавил он.

Гайдай сообщил CNN, что 568 человек, в том числе 38 детей, в настоящее время укрываются на территории завода.

У мирных жителей, укрывающихся на "Азоте", есть запасы продовольствия, но они не пополнялись в течение двух недель, сообщил в среду CNN глава Северодонецкого районного военного управления Роман Власенко в текстовом сообщении. По его словам, большинство из тех, кто укрывается там, - это работники химзавода, члены их семей и некоторые местные жители.

"Они прятались там с самого начала", — сказал он CNN. "Там есть настоящие бомбоубежища".

Напомним, также Гайдай назвал количество предателей в Лисичанске, "сливавших" россиянам информацию о ВСУ.

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