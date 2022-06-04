Террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что бойцы "Интернационального легиона" контратакуют оккупантов в Северодонецке. Российские подразделения вынуждены отступать.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украинцы ввели в бой подразделения иностранных наемников, в основном поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском)", - заявил Гиркин.
Он также уточнил, что защитники Украины продвигаются, а российские подразделения отходят.
"Подробная информация о глубине вражеского успеха (успеха защитников Украины - УНИАН) отличается, и я ее пока придержу", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее подтвердил, что в область на помощь украинским военным прибыли бойцы "Интернационального легиона". По его данным, добровольцы, воюющие на стороне Украины, прибыли в Северодонецк.
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