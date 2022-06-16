Оккупанты штурмуют город, боевые действия продолжаются.

Враг не прекращает попыток установить полный контроль над Северодонецком.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Враг не прекращает попыток установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются", - говорится в сообщении.

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Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Рашисты уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.

Не прекращаются обстрелы и Черниговщины и Сумщины. В течение 15 июня противник открывал огонь по позициям военных из минометов, вел воздушную разведку из БПЛА.

В боях с Россией ВСУ уничтожили уже 32 750 оккупантов и тысячи единиц техники.

По мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

По состоянию на 15 июня на Северодонецком направлении ВСУ успешно отбили очередной штурм россиян.

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