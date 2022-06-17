Семь человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Вследствие вражеских обстрелов Лисичанска и Северодонецка погибли шесть человек.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что количество обстрелов со стороны российской армии растет ежедневно.

"Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневой влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – это мать с сыном", - сообщил он.

Кроме того, по словам Гайдая, в Лисичанске разрушениям подверглись здание школы и два дома, в Горном – 18 домов, во Врубовке – 7. Также много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком.

Он также подчеркнул, что российские военные продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание и проходной "Азота". Всего на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов.

Гайдай также сообщил, что за минувшие сутки оккупанты применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки, а также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке. Продолжаются боевые действия в Северодонецке. Украинскими военными отбит вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое - враг отошел.

Напомним, днем 16 июня российские оккупанты нанесли два авиаудара по Лисичанску. Вражеская бомба попала в одно из зданий, где скрывались люди. Прибыв на место происшествия, спасатели во время разбора завалов вытащили четырех погибших граждан.

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