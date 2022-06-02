С 26 мая и до сегодняшнего утра оккупанты совершили 59 ракетных и 36 авиационных ударов по территории Украины.

В Черном море находятся два российских корабля с потенциалом пуска 16 крылатых ракет "Калибр".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сказал на брифинге.

"В Черноморской оперативной зоне враг продолжает принимать меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. Удерживает в готовности к применению в настоящее время два носителя высокоточного оружия, суммарный ракетный залп которых составляет до 16 ракет типа "Калибр", - сказал Громов.

Он добавил, что по состоянию с 26 мая и до сегодняшнего утра российские оккупанты совершили 59 ракетных и 36 авиационных ударов. В частности, основными целями противника были объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного сообщения.

"Вообще, с начала боевых действий противником всего было осуществлено 5 тыс. 722 самолетовылетов оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет типа "Искандер" и "Калибр". Из них, из этого количества, только с территории Республики Беларусь осуществлено 1 тыс. 211 самолетовылетов - более 20% от общего количества, и 61 пуск крылатых ракет типа "Искандер" с целью поражения объектов критической инфраструктуры Украины", - подчеркнул Громов.

Ранее сообщалось, что СМИ зафиксировали загрузку ракет "Калибр" на подводные лодки в оккупированном Севастополе.

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