Пока россияне контролируют большую часть города.

Нашим защитникам удается проводить определенные локальные военные операции в Северодонецке, город может быть освобожден в скором времени.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

"Северодонецк держится и есть все шансы на быстрое освобождение. Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать орков из областного центра", - отметил он.

В эфире телемарафона FreeДом он сообщил, что россиянам действительно удалось продвинуться вглубь города, но украинские защитники держат позиции.

"Они контролируют большую часть города, процентов 20 - серая зона, как военные ее называют. Но наши защитники держат позиции на одной части города. Более того, им удается даже делать определенные операции, когда они выбивают из некоторых улиц противника. Иногда получается брать пленных (только вчера 6 пленных взяли). Поэтому всем скептикам я бы хотел сказать - не нужно Северодонецк списывать со счетов. Еще рано. Город держится", - заявил Гайдай.

Он уточнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров распространяет фейки, заявляя, что Северодонецк контролируют кадыровцы.

Глава ОВА не раскрыл детали спецопераций, которые проводят наши защитники, но отметил, что они проходят успешно.

"Нашим защитникам удается проводить определенные локальные военные операции, добиваться успеха, и это дает нам шансы, надежду, что и в дальнейшем это будет происходить. Более того, может, поменяется ситуация по самому городу", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Гайдай назвал приблизительное число людей, прячущихся в бомбоубежищах завода "Азот" в Северодонецке.

Вас также могут заинтересовать новости: