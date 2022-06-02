Российские войска безуспешно пытались разведать боем украинские позиции.

В результате украинского контрнаступления на Херсонском направлении под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские силы провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Ингулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали, поддерживающей российские силы на границе Херсонской и Николаевской областях, констатируют аналитики.

В ответ русские разрушили мосты, которые украинцы использовали во время одной из этих контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемых продолжающихся украинских контрнаступлений.

Украинские силы, вероятно, все еще находятся достаточно близко к дороге, чтобы помешать ее использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность русских противостоять украинским контрнаступлениям.

Российские войска также безуспешно пытались разведать боем украинские позиции на границе Херсонской и Николаевской областях.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской области, до сих пор продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. По информации Генштаба, оккупанты установили контроль над восточной частью города.

По мнению западных чиновников, захват вражескими войсками Северодонецка вряд ли "станет основой" российской кампании на Донбассе, которая может затянуться "до конца года".

Чтобы объявить о победе, ВС РФ должны были бы достичь "дальнейших сложных оперативных целей". Для этого нужно взять город Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.

Накануне глава Луганской области Сергей Гайдай отмечал, что россиянам не удастся окружить украинские силы, поскольку у ВСУ есть возможность отойти на оборудованные позиции за городом.

Одновременно на Херсонском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские защитники уже освободили на севере региона уже 20 населенных пунктов.

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