ВСУ сейчас до сих пор ограничены наносить удары на несколько десятков километров, отметил он.

ВСУ получили новые боеприпасы, что сразу же сказалось на темпах российского наступления.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Но мы сейчас до сих пор ограничены наносить удары на несколько десятков километров. Установки есть - боеприпасов нет. И эти поставки западного оружия (САУ, дальнобойные РСЗО) резко исправят ситуацию в нашу сторону", - отметил советник главы ОП.

Арестович напомнил, что американские РСЗО уже в Европе, как об этом ранее заявляли в Минобороны США, и через две-три недели попадут в бои.

"Как только они в товарном количестве окажутся на фронте, например дивизионщикам 18 машин, то россиянам станет очень грустно. Они все еще будут иметь преимущество, но нюанс в том и проблема для них, что наши артиллеристы более качествены. Мы и 18 переиграем 36. Другое дело, когда у них 36, а у нас вообще ни одной - тогда да, сложно", - рассказал он.

Все боевые столкновения на земле ВСУ обычно выигрывают у россиян, отметил Арестович: "Все дело было в возможности поражать оперативные тылы. У них скопление боеприпасов, техники, всего остального. Как только мы можем работать - наступление российское сразу захлебывается. Надо только дождаться".

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия по захвату Луганской и Донецкой области. Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, но украинские защитники держат позиции.

ВСУ удается проводить определенные локальные военные операции в городе, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

При этом враг продолжает обстреливать приграничные районы Украины с целью отвлечь украинские силы, а также держит в Черном море корабли с ракетными установками.

В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск РФ на границе Херсонской и Николаевской области.

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