В то же время в Госпогранслужбе не видят достаточного скопления российских сил для их повторного вторжения на севере Украины.

Российские захватчики обстреливают северные границы Украины с целью сдержать перегруппировку украинских Сил обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Относительно границы с РФ, враг не прекращает обстрелы приграничных территорий Сумской и Черниговской областей - почти ежедневно мы это фиксируем. Это произошло и сегодня. Страдает именно гражданская инфраструктура. До обстрелов враг привлекает и авиацию, и артиллерию, и минометы. Они это делают, чтобы сдерживать Силы обороны Украины и не дать перебросить усилия в более горячие точки. Продолжаем фиксировать российскую технику на приграничных территориях, но на данный момент это не скопление необходимых сил для повторного вторжения на нашу территорию", - отметил Демченко.

По его словам, Государственная пограничная служба не наблюдает существенных изменений на белорусской и молдавской границах.

"Белорусские границы остаются без существенных изменений. Беларусь усиливают границы с Украиной, ждут вроде бы какие-то провокации. Кроме того, мы держим на контроле анонсированные учения, которые они планируют провести. Изменений на границе с Молдовой также не наблюдаем", - добавил Демченко.

Ранее в теробороне заявили, что Россия может открыть на киевском направлении "второй фронт", учтя ошибки февраля и марта во время первого наступления на Киев.

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