Потеря Угледара осложнит оборону Покровска и усилит российские линии снабжения, говорят украинские военные.

На протяжении почти трех лет Угледар был основой обороны Украины в южном Донбассе, однако сейчас город находится на грани захвата российскими войсками. Как пишет The New York Times.

"Поражение в Угледаре станет как стратегической потерей для украинских военных, так и символическим ударом, учитывая ту центральную роль, которую этот город сыграл в сдерживании российского натиска", - пишет издание.

Потеря Угледара, по словам солдат, позволит россиянам усилить атаки в направлении Покровска, который является важным логистическим узлом. Кроме того, это ослабит давление на российские линии снабжения, идущие через южную Украину в Крым, а также подвергнет нападению российских войск некоторые труднообороняемые районы и деревни к северу и западу от Угледара.

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"Когда (россияне) начали давить с целью взять под контроль дорогу к Водяному, и начали двигаться по флангам, стало ясно, что мы можем потерпеть поражение, если в этот район не будет направлено подкрепление", - рассказал NYT командир бригады Роман.

Старший лейтенант Дмитрий, боец 72-й механизированной бригады, сказал, что ситуация стала критической, когда российские войска захватили две шахты, которые служили базами к северо-востоку от города.

Угледар – что происходит в городе

Как расссказали украинские солдаты NYT, удерживать позиции в городе практически негде. "Логистика нарушена, поэтому оставаться там практически невозможно", говорит Док, старший лейтенант 72-й бригады.

Угледар простоял под натиском российских войск дольше, чем Бахмут и Авдеевка, и все это время его жители жили под постоянными атаками.

"Все, кроме ядерного оружия, обрушивается на них дождем", - сказал Док. - "Это невозможно передать словами".

Угледар - новости

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что российские оккупанты дошли почти до центра Угледара. При этом, по его данным, в городе остается 107 гражданских людей, все дети из давно эвакуированы.

Еще на прошлой неделе аналитик Дэвид Акс заявил о вероятном начале выхода украинских сил из города. Однако впоследствии 72-я механизированная бригада имени Черных Запорожцев официально заявила, что продолжает защищать Угледар от российских оккупантов.

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