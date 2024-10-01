В Угледаре остались более 100 мирных жителей, сообщил глава Донецкой ОВА.

Российские оккупанты дошли почти до центра города Угледар Донецкой области.

Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона. Он отметил, что в Угледаре остается 107 гражданских людей, все дети из города давно эвакуированы. При этом чиновник добавил, что к людям, которые там находятся, трудно доехать, чтобы завести гуманитарную помощь, питьевую воду, медикаменты:

"Идет активная фаза войны. Уже сейчас враг находится почти в центре города".

Также он отметил, что сложная гуманитарная ситуация сложилась и в Торецке, где остается полторы тысячи гражданских. По его словам, завести гуманитарку сложно, потому что враг обстреливает все пути, которые ведут в город. Филашкин рассказал, что эвакуация людей из Покровска продолжается, и на сегодня в городе остается 14 тысяч населения и 105 детей.

Еще чиновник отметил, что в городе Часов Яр остается 441 человек, ситуация достаточно сложная и опасная, а люди выезжать из города "почти не хотят". Глава Донецкой ОВА рассказал, что враг не прекращает обстреливать Донецкую область, около 3000 раз враг за сутки обстрелял область из всех имеющихся средств, сбрасывал КАБы - два человека погибли, а три получили ранения. Он подчеркнул, что в области оставаться опасно и призывает эвакуироваться. По его словам, в области продолжается обязательная эвакуация.

В центре внимания Угледар - новости, которые уже сообщались

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска с запада и юга вошли в Угледар Волновахского района Донецкой области.

Аналитики проекта DeepState 30 сентября отмечали, что оккупанты публикуют снимки из украинского города. На одном из них - российские флаги в западной части Угледара. Оккупанты публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек.

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