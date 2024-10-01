Там оставалась одна дорога, и она под обстрелами россиян.

Сейчас главная проблема в Угледаре для наших военных заключается в отсутствии логистики. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24".

"Бои в городе идут и очень тяжелые. Враг пытался пехотными группами штурмовать многоэтажки. 72-я бригада там многих их "положила". Поэтому враг чаще многоэтажку, которую наши держат, просто сносит ударом КАБа, разрушает до основания и только потом заходит, когда там нечего держать", - сказал он.

По его словам, сейчас главная проблема в Угледаре для наших Сил обороны заключается в том, что российские оккупанты перекрывают логистику:

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"На мой взгляд, главная проблема в Угледаре - это не то, что враг зашел в город. В городских боях наши ребята достаточно уверенно себя чувствуют. Но враг перекрывает логистику. Там оставалась одна дорога, и она под обстрелами".

Он пояснил, что эвакуировать раненых очень трудно, и так же трудно подвезти подкрепление, боекомплект.

"Это проблема. Без логистики сейчас воевать невозможно", - пояснил военный.

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Как отмечал Сазонов, российские захватчики сейчас акцентируют внимание на юге Донецкой области, враги "на город Селидово бросили целый армейский корпус и дополнительные танковые силы". Он отметил, что главный их акцент сейчас - юг Донецкой области - это Угледар, Курахово.

Как заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, россияне уже дошли почти до центра Угледара.

А NYT пишет, что битва за Угледар уже подходит к концу. При этом, по мнению издания, поражение в Угледаре станет как стратегической потерей для украинских военных, так и символическим ударом, учитывая ту центральную роль, которую этот город сыграл в сдерживании российского натиска.

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