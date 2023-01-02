Бахмут остается направлением главных усилий врага по прорыву обороны ВСУ.

Контрнаступательные действия российских войск в Стельмаховке и Белогоровке разбились о прочную оборону ВСУ. Под Бахмутом - еще плюс 213 мертвых врагов, рассказал в эфире телемарафона представитель группировки "Восток" Сергей Череватый.

По его словам, Бахмут остается направлением главных усилий врага по прорыву обороны украинских защитников.

"Произошло 34 боя столкновения. Враг потерял 213 россиян погибшими и 87 ранеными", - прокомментировал он неудачи противника.

Отдельно ВС РФ вели контрнаступательные действия в Стельмаховке и Белогоровке. "Однако на всех этих направлениях враг не смог достичь цели, не смог прорвать оборону, понес потери", - отметил Череватый.

Также Череватый рассказал о сокращении боеприпасов у оккупантов.

"Если раньше у них была "роскошь" "поливать" по 60 тысяч снарядов по всему фронту, то они сейчас сосредоточились на отдельных направлениях. Потому что они не рассчитывали на такую большую по времени войну, а следовательно и на динамику расхода боеприпасов, как во Вторую мировую", - пояснил представитель "Востока".

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Российские войска продолжают вести штурмы на Бахмутском направлении.

Также враг пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском - осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

В новом 2023 году ВСУ не сбавляют темпов уничтожения российских оккупантов, пришедших в Украину с войной. Так, за сутки ликвидировано 720 оккупантов.

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