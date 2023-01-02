За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка Донецкой области.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском - осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка на Донбассе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском и Слобожанской направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Вольная Слобода, Эсмань, Катериновка и Шалигине - Сумской и Огірцеве, Волчанск и Новомлинськ на Харьковщине.

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"На Купянском направлении враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка на Луганщине. На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован неподалеку Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Тернов и дубравы Донецкой области. На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населенных пунктов. В частности это - Берестовое, Білогорівка, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилеевка на Донбассе. Также враг нанес авиаудар возле Белогоровки", - проинформировали в Генштабе.

На Авдеевском направлении, как сообщили в Генштабе, под огневой влияние попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Нескучное, Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

"На Запорожском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новопіль Донецкой области и Ольгевское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусеевка на Запорожье. На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона", - говорится в сводке.

Война в Украине-ситуация на фронте

Уже несколько месяцев российские оккупанты сосредоточенно штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях Донецкой области.

Недавно больших потерь РФ начала нести и на Лиманском и Купянском направлениях, где пытается улучшить тактическое положение.

На Херсонском направлении враг обороняется.

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