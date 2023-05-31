До российского вторжения в Бахмутской громаде жили около 80 тысяч человек.

С начала полномасштабной войны России против Украины в Бахмуте Донецкой области погибли 204 гражданских жителя. Среди убитых оккупантами людей – четыре ребенка.

"Мы, бахмутяне, много потеряли. Но самые страшные потери – это человеческие жизни. С начала войны ранения от минно-взрывных травм получили 505 наших жителей, среди них 17 детей. К сожалению, 204 погибли, среди них четыре ребенка", – рассказал в интервью "Укринформу" мэр Бахмута Алексей Рева.

По его словам, до российского вторжения в Бахмутской громаде жили около 80 тысяч человек. При этом 70 тысяч составляло население самого Бахмута.

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Он добавил, что по состоянию на сейчас в Бахмуте остается около 500 человек. Многие жители уехали в другие регионы Украины или за границу.

"Для поддержки наших земляков Бахмутской городской военной администрацией были открыты центры/ячейки поддержки в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Желтых Водах и Константиновке. В рамках сотрудничества с Покровской городской военной администрацией мы также поддерживаем наших бахмутян, которые временно проживают в Кропивницком", – добавил Рева.

Бои за Бахмут

Бои за Бахмут продолжаются с начала августа 2022 года. Российские оккупационные войска начали штурмы и обстреливали город из всего имеющегося вооружения. Враг применял даже запрещены фосфорные снаряды. Из-за постоянных атак Бахмут фактически превратился в руину.

20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время украинские военные уверяли, что город оккупирован не полностью – ВСУ контролируют определенную его часть.

31 мая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Бахмуте наблюдается усиление артиллерийских обстрелов. По количеству атаки сопоставимы с обстрелами во время наиболее интенсивных боев за город. Тем временем украинские воины продвигаются на Бахмутском направлении.

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