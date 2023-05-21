По словам генерала, украинские бойцы приближаются к взятию города "в тактическое окружение".

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что сейчас ВСУ контролируют "незначительную часть Бахмута" Донецкой области.

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет, - отметил он в комментарии Military Media Center. - Продолжаем оборону. Ситуация сложная, но под контролем".

По его словам, украинские бойцы продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города "в тактическое окружение".

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"Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые, врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества".

Также Сырский сообщил, что в ходе работы с командирами они разобрали действия и порядок уничтожения врага.

Бои за Бахмут - ситуация в городе 21 мая

Напомним, 21 мая на брифинге в Японии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте и выполняют "очень важное задание", а город "не охвачен" россиянами.

Тем временем Министерство обороны России уже официально отчиталось о захвате Бахмута.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал, в каком случае возможен уход наших защитников из Бахмута, заверив, что сейчас командование Силами обороны имеет готовые "рецепты" противодействия на все замыслы врага на этом направлении.