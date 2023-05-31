На фоне значительного увеличения количества артиллерийских атак оккупанты осуществляют ротацию войск, а украинские защитники продолжают подготовку к дальнейшей борьбе.

Несмотря на относительное затишье по новостям из Бахмута, там в последние дни наблюдается значительное усиление артиллерийских обстрелов, количество которых сопоставимо с ситуацией на момент самых горячих боев за город.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. "Мы остановились на той ситуации, в которой большую часть города контролирует враг, но под контролем Вооруженных сил Украины остаются юго-западные окраины города. Мы фактически контролируем вход в город", - рассказала она.

Заместитель министра также рассказала, что в Бахмуте происходит ротация оккупантов.

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По ее словам, вместо "вагнеровцев" заходят регулярные войска РФ.

"Несколько дней назад нашими защитниками там было остановлено российское продвижение, и наши защитники теперь там не просто стоят, они выполняют другие задачи, о которых я не могу говорить. Однако эти задачи направлены на увеличение боеспособности. Сейчас обе стороны готовятся к продолжению борьбы", - добавила Маляр.

Ситуация в Бахмуте

20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном захвате города Бахмут Донецкой области после многих месяцев жестоких боев.

Впоследствии он анонсировал вывод своих бойцов из города и передачу контроля регулярным войскам РФ.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Россия заводит в Бахмут десантно-штурмовые и мотострелковые войска.

При этом в течение последних дней оккупанты прекратили наступательные действия, однако не уменьшили количество обстрелов.

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