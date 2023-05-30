На кадрах виден один из штурмов российских позиций на окраине города.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский опубликовал мощные кадры из окрестностей Бахмута Донецкой области.

Видео генерал-полковник опубликовал в Telegram-канале. На нем виден один из боев украинских штурмовиков. Воины атаковали блиндажи и окопы русских и заняли их позиции.

"Окрестности Бахмута. Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага. Слава Украине", - отметил Сырский.

О масштабах боев на окраинах Бахмута свидетельствует количество трупов ликвидированных захватчиков. Они лежат на полях Донбасса без надежды на эвакуацию россиянами, которые "своих не бросают".

Бои за Бахмут - что сейчас происходит в городе

По данным The Wall Street Journal, ВСУ работают над тактическим окружением российских захватчиков. После длительного штурма города оккупанты истощены и не имеют сил продвигаться, поэтому скоро потеряют Бахмут.

Вместе с тем, в Бахмуте россияне перегруппировываются - в город на замену боевикам ЧВК "Вагнер" заходят воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: