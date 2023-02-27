Враг уничтожает все, что можно использовать для защиты и обороны украинских позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Враг уничтожает все, что можно использовать для защиты и обороны украинских позиций.

Как президент сообщил во время вечернего видеообращения 27 февраля 2023 года, сегодня он провел несколько совещаний с представителями правительства и силового блока. В частности, состоялось совещание с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

"По текущим вопросам и относительно наших шагов в ближайшее время для защиты государства. Ни одного шанса любым внутренним угрозам не оставим так же, как и внешним", – добавил Зеленский.

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Он добавил, что также постоянно находится на связи с командующими.

"Особое внимание – ситуации на востоке, разумеется – в Донецкой области. Бахмутское направление – ситуация становится постоянно сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны. Наши воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, – настоящие герои", – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые героически удерживают это и другие направления на Донбассе.

Бои на Бахмутском направлении

27 февраля, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ситуация на фронте сложная, враг усиливает интенсивность штурмовых действий. Самой тяжелой ситуация остается на Бахмутском направлении.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ отметили, что оккупанты бросили максимум усилий на захват Бахмутского направления. Враг теряет сотни людей, но не оставляет попыток штрумовать позиции украинских защитников, которые героически держат оборону. За минувшие сутки, 26 февраля, ВСУ отбили там более 80 атак.

Однако это не помешало российским пропагандистам запустить фейк о якобы "окружении" оккупантами украинских военнослужащих в Бахмуте. В Центре стратегических коммуникаций уже опровергли эти заявления врага.

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