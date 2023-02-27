Россияне во время наступательных действий используют тактику истощения и тотального разрушения.

Ситуация на фронте сейчас является сложной. Российские оккупанты наращивают интенсивность штурмовых действий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, самая сложная ситуация пока остается на Бахмутском направлении.

В частности, враг во время наступательных действий использует тактику истощения и тотального разрушения.

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Однако, по данным Минобороны, российские оккупанты ежедневно теряют от 600 до 1000 человек.

"Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника. Наши бойцы мужественно воюют с врагом", - подчеркнула замминистра.

Война в Украине - последние новости

В Украине уже более года продолжается полномасштабная война с российскими оккупантами. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 560 россиян, а общие потери РФ в Украине достигли 148 тысяч 690 военных.

По последним данным Генштаба ВСУ, российские войска увеличивают численность личного состава и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Также сообщается, что войска РФ в течение сегодняшних суток нанесли восемь ракетных, 28 авиационных ударов, а также совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь, авиация ВСУ нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

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