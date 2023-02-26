По версии россиян, Залужный якобы доложил президенту Зеленскому о тактическом окружении.

Российская пропаганда выдала новую фантазию об "окружении" украинских воинов в Бахмуте Донецкой области.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Z-каналы распространили очередной фейк о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы доложил президенту Владимиру Зеленскому о тактическом окружении группировки ВСУ в Бахмуте.

"Центр стратегических коммуникаций предупреждает, что это очередной фейк оккупантов. Украинские защитники продолжают удерживать город и с успехом уничтожают оккупантов. Информация о якобы окружении города является очередным бредом российских пропагандистов", - говорится в сообщении.

Оборона Бахмута: основные данные

Российские военные продолжают нести большие потери в боях с ВСУ. Украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки.

Продолжаются наступательные действия РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Уже несколько месяцев продолжается оборона города-крепости Бахмута. По последним данным, на Бахмутское направление оккупанты отправили около 200 чеченцев-спецназовцев чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных.

По данным министра обороны Алексея Резникова, украинские воины ежедневно уничтожают 500 российских оккупантов только на Бахмутском направлении. Более 900 россиян ежедневно получают ранения.

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