Сергей Череватый отметил, что самый тяжелый участок сейчас в районе Ягодного.

Украинский город-крепость Бахмут остается эпицентром интереса российских оккупантов. В районе Ягодного, что к северу от города, идут жестокие бои.

"Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник час в эфире телемарафона.

Он указал, что только за прошедшие сутки россияне совершили более 300 обстрелов из разных видов вооружения.

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"60 боевых столкновений произошло, где враг потерял за минувшие сутки 63 военнослужащих убитыми и 141 ранеными разной степени", - указал полковник.

По его словам, тяжелые бои идут в районе Ягодного, но каких-то существенных изменений не произошло. Кроме того, Череватый указал, что захватчики уже не первый месяц несут тяжелые потери, а динамика боев остается сложной, но контролируемой.

Бои за Бахмут - что известно

За город-крепость еще с прошлого года идут ожесточенные бои. Российске оккупанты постоянно пытаются взять штрумом населенный пункт, но несут колоссальные потери.

Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что за сутки 25 февраля на Бахмутской участке фронта произошло 125 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, а также 32 боестолкновения.

При этом министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские защитники каждый день ликивидируют около 500 российских оккупантов только на Бахмутском направлении.

По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки 26 февраля украинские военные отбили 81 вражескую атаку.

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