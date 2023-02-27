За сутки наступательные действия на этом участке фронта усилились.

Оккупанты максимально сосредоточили свои усилия на захвате Бахмутского направления: за сутки наступательные действия на этом участке фронта усилились, однако ВСУ держат удар. Как известно, именно под Бахмутом вражеская армия применяет "сумасшедшую" тактику и ежедневно жертвует сотнями своих людей.

По данным утренней сводки Генштаба Украины в Facebook, всего за сутки украинские военные отбили 81 вражескую атаку. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих ударов.

"Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов на этих направлениях", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения. Также противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих ударов.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник и в дальнейшем сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 2-х населенных пунктов Черниговской области; 6-ти Сумской области, а также 13-ти Харьковской области.

"Недалеко от Поповки Сумской области и Красной зари враг применил БпЛА с боевой нагрузкой", - отметили в Генштабе.

Между тем на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах 5-ти населенных пунктов. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в более чем 25 населенных пунктах.

На Бахмутском направлении противник продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск: наступательные действия идут вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Ласточкиного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Времовки Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня русских оккупационных войск пострадали районы 27 населенных пунктов.

Успехи ВСУ на Авдеевском направлении

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, украинские военные отличились особыми успехами в Авдеевке (Донецкая область): бойцы 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский вражеский самолет.

Позже информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что вскоре "вся Украина будет свободной".

На данный момент ВСУ продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами: основные боевые действия в Донецкой области ведутся на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Эти города почти полностью уничтожены в результате российских обстрелов.

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