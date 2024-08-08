После пересечения границы ВСУ наступают вглубь вражеской территории.

Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области не станет поворотным моментом войны. Так считают обозреватели Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов.

В издании напомнили, что 7 августа украинские войска перешли госграницу с РФ и наступают вглубь вражеской территории в Курской области. Кадры с места боев свидетельствуют о тяжелых общевойсковых сражениях в районе города Суджа с применением бронетехники и авиации. Как отмечается, уже вечером того же дня более 40 российских солдат сдались в плен. При этом ВСУ потеряли при наступлении лишь три немецкие БМП Marder.

"Продвижение на российскую территорию не является поворотным моментом в войне. В последнее время у украинцев возникли серьезные проблемы с обороной линии фронта. На нескольких участках передовой россияне достигли медленных, но устойчивых успехов. Прибытие западных истребителей F-16 в Украину эксперты назвали "запоздалым"" - отмечают обозреватели.

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Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области РФ. Сообщалось о ранениях и взятии в плен российских оккупантов, а также уничтожении военной техники противника.

Военный обозреватель Константин Машовец убежден, что, рано или поздно, Россия будет вынуждена подтянуть туда войска с других операционных направлений.

The Wall Street Journal писала, что скорость и внезапность украинской операции, похоже, застали российские войска врасплох. Продвижение вперед может позволить украинской армии помешать российским линиям снабжения своих войск под Харьковом.

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