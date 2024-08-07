Аналитик считает целью наступления нечто совсем другое, чем захват ядерного объекта.

Украина не будет захватывать Курскую АЭС, потому что в этом нет смысла. Цель операции на территории РФ заключается в совсем другом. Такое мнение в комментарии каналу "Киев 24" высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"О Курской АЭС... Откровенно скажу, я не воспринимаю эту версию, что Украина имеет целью ее захватить. Зачем нам эта история, мы же не ядерные террористы. Нас просто будут обвинять в том, что мы захватили ядерный объект, что мы создаем чрезвычайную ядерную опасность", - отмечает он.

По мнению Ступака, вероятной целью украинского наступления в Курской области является попытка растянуть российские войска, как это сделали россияне, ворвавшись в Волчанск в начале мая.

"Теперь украинцы сыграли так же. Ударили туда, где мы никогда не были, где мы никогда не наступали. Россияне возможно там ожидали, но не сейчас и не в том количестве, не в тех масштабах. Как по мне, это попытка оттянуть россиян с харьковского направления. Позволить нам таким образом, когда облегчится ситуация в Волчанске, в Липцах, выбить россиян за наши админграницы. Мне кажется, это главная цель", - заявил аналитик.

Россияне боятся потерять Курскую АЭС

Как писал УНИАН, у россиян фактически не было значительных резервов в Курской области на момент начала украинской наступательной операции. Как признался один российский военный, все танковые, артиллерийские и дроновые подразделения были отправлены на фронт.

Менее чем в 100 км от района украинского наступления расположена Курская АЭС. Российские оппозиционные СМИ пишут, что сейчас объект охраняют только женщины, а у руководства станции нет плана на случай удара.

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